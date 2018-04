Milan, duello con l'Arsenal per il "nuovo Rui Costa" Joao Felix

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan e Arsenal si sfidano per le stelle del futuro. Secondo il portale portoghese O Jogo, il Diavolo e i Gunners starebbero duellando infatti per il centrocampista Joao Felix, definito in patria come "nuovo Rui Costa". La stellina classe '99 è di proprietà del Benfica, che lo ha già blindato con una clausola rescissoria da 60 milioni, ma - secondo i colleghi lusitani - potrebbe partire per una cifra vicina ai 40.