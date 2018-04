Milan e Juve, dalla Germania: su Meyer piombano Lipsia e Hoffenheim

© foto di NewsPix/Image Sport

Mex Meyer, non è un segreto, fa gola a diverse squadre. Il trequartista dello Schalke04 è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con il club tedesco. Un affare fiutato da tempo da Milan e Juventus, che però devono prestare attenzione a una folta concorrenza da Premier e Liga. Ma dalla Germania, precisamente la Bild, fanno sapere che anche Lipsia ed Hoffenheim sono pronte a inserirsi in questa grande bagarre, che si risolverà presumibilmente dopo il Mondiale.