Milan, è un incubo: Calhanoglu lascia il ritiro turco. Rischio infortunio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Hakan Calhanoglu potrebbe dover aggiungersi alla lunga lista di infortunati in casa Milan, quasi tutti arrivati negli ultimi di giorni, dando vita ad una sorta di incubo rossonero. Il fantasista turco ha dovuto lasciare il ritiro della sua nazionale in via precauzionale, dopo aver giocato la scorsa partita di Nations League contro la Svezia. Adesso è atteso il suo rientro a Milano per tutti i controlli del caso.