Milan, ecco le tre missioni di Gazidis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan da ieri ha un nuovo amministratore delegato. Ivan Gazidis, manager di origini sudamericane ed ex Ceo dell’Arsenal, è stato ufficialmente eletto A.D del club rossonero dopo il consiglio di amministrazione che si svolto nella mattinata di ieri a Casa Milan. E’ stato un giorno frenetico per Gazidis che dopo la nomina ha voluto parlare a tutti i dipendenti per spiegare l’obiettivo del suo arrivo, e come la società intenda migliorare progressivamente sotto tutti i punti di vista.

Poi è arrivato un video messaggio social rivolto a tutti i sostenitori milanisti: “E' un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan in una nuova era come Amministratore Delegato. Voglio assicurare ai milioni di tifosi in tutto il mondo che mi impegnerò al massimo, con il mio cuore e la mia anima, per fare il miglior lavoro possibile”, ha spiegato in un italiano quasi perfetto Ivan Gazidis. Il nuovo A.D ha iniziato a studiare da qualche settimana la lingua italiana proprio per riuscire a comunicare meglio con tutto lo staff dirigenziale: “Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questo grande club dobbiamo iniziare subito a lavorare duramente, questo richiederà lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Sono estremamente eccitato per questa opportunità, la sfida non sarà semplice ma insieme riporteremo il Milan dove merita. Forza Milan".

La missione di Gazidis si può sintetizzare in tre punti: il primo riguarda l’aumento dei ricavi grazie alla sottoscrizione di nuovi importanti sponsor, e all’espansione del marchio Milan nel mondo. Il secondo riguarda il tema stadio, con la voglia conclamata di rimanere a San Siro con l’Inter e rimodernare l’impianto sportivo. Il terzo punto riguarda i rapporti con l’Uefa. Il Milan con Gazidis torna ad avere un certo peso politico, fondamentale per l’immagine della società nelle stanze che contano.

Con l’arrivo di Gazidis è stato ufficializzato anche un nuovo ingresso nel club, e si tratta di Geoffrey Moncada, con il ruolo di Capo dell'Area Scouting. Mentre Stefano Luxoro, in qualità di Direttore Sportivo, prosegue il suo rapporto con il club con il nuovo incarico di Responsabile del mercato dei calciatori professionisti delle squadre giovanili, continuando a dare il suo prezioso contributo alla Direzione Sportiva anche come osservatore.