Milan, emergenza totale in difesa. Dirigenza all’opera per un altro centrale

vedi letture

Il Milan stasera scenderà nuovamente in campo per giocare il terzo turno preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt, match che Stefano Pioli non vuole assolutamente sottovalutare. I norvegesi infatti sono primi in classifica e in 20 sfide ufficiali ne hanno vinte 18 e pareggiate solamente due. "Stiamo bene, soprattutto mentalmente. Stiamo preparando la gara come se fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che queste deve essere la partita più importante della loro vita", ha spiegato l’allenatore rossonero. Si tratta della prima gara ufficiale tra Milan e Bodø/Glimt. Sono invece due i precedenti tra i rossoneri e le formazioni norvegesi in competizioni europee, entrambi contro il Rosenborg nella fase a gironi della Champions League 1996/97: vittoria per 4-1 in trasferta e sconfitta 1-2 in casa.

Un Milan che dovrà rinunciare a Rebic squalificato ma soprattutto c’è una grossa emergenza in difesa. Oltre al terzino Andrea Conti, sono ben 3 centrali su 5 fuori causa. Romagnoli e Musacchio torneranno dopo la sosta per le nazionali, mentre è notizia di ieri che Duarte abbia contratto il Coronavirus: “AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

Dunque gli unici due centrali saranno Gabbia e Kjaer, e proprio per questo la dirigenza è all’opera per acquistare un altro elemento in quella zona del campo. Pioli si è detto fiducioso per l’arrivo di un rinforzo: “Io ho grande fiducia nelle competenze dell'area tecnica e nella volontà della proprietà di migliorare qualcosa. Vediamo che succederà nelle prossime settimane". Maldini e Massara stanno sondando diversi nomi. Il sogno è Milenkovic della Fiorentina, ma non sono state scartate le piste che portano a Nastasic dello Schalke, Ajer del Celtic e lo stesso Pezzella della viola. Fofana del Saint Etienne è un altro nome spendibile è complicato per le richieste altissime del club francese.