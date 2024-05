Taarabt: "Al Milan ero il top, misi le mani al collo a Kakà. Inter? È di un altro mondo"

Non manca di certo l'autostima ad Adel Taarabt, ex fantasista di Milan e Genoa, che nel corso dell'intervista rilasciata alla redazione de La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei suoi 6 mesi vissuti in rossonero. I grandi nomi in quella squadra non mancavano di certo, ma il marocchino è certo di una cosa: "Non vorrei sembrare arrogante, ma in quei sei mesi sono stato di gran lunga il miglior giocatore della squadra e c’erano Balotelli, Kakà, Robinho. I tifosi lo sapevano, Seedorf mi voleva bene, io stavo da Dio. Dopo soli due mesi si parlò del riscatto, ma in estate cambiò tutto. Inzaghi disse ai piani alti di non voler puntare su di me perché preferiva Cerci (poi arrivato a gennaio 2015 ndr). Lo rispetto, ma sentirmi dire una cosa del genere no. Ora tutti vedono che carriera sta avendo come allenatore. Suo fratello ha fatto bene, lui invece...".

Una battuta anche sulla situazione odierna del Diavolo, a suo dire inferiore nettamente ai cugini: "Per le altre squadre è troppo facile capire come gioca il Milan. Si legge troppo presto. E poi la rosa è corta: l’Inter è un altro mondo".

Fra i tanti aneddoti, infine, uno che riguarda Kakà: "Ricordo una lite mai vista. So che sembra strano sentirselo dire perché Kakà è il ‘ragazzo perfetto’, ma è successo. Insomma, andò così: esercitazioni, attacco contro difesa, invece di servire Ricky passai il pallone a Balotelli, così lui iniziò a urlarmi addosso. ‘Diavolo, è Kakà!’, pensai. Rimasi stupito, ma non si fermava, quindi a un certo punto gli ho messo le mani al collo. Io capisco che sei Kakà, ma se urli io perdo la testa. Il giorno dopo, però, lui si scusò e mi portò fuori a pranzo. All’epoca lo spogliatoio aveva dei clan. Alcuni non volevano aiutare Seedorf, altri sì. Io ero nel mezzo".