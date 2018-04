Milan, entro maggio il verdetto dell'Uefa: c'è fiducia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un paio d’ore per illustrare la sostenibilità di un triennio. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane fa il punto della situazione dopo l’incontro di ieri tra i vertici del Milan e la Uefa per discutere del Fair Play Finanziario. La commissione esaminerà la documentazione fornita dai rossoneri e da quanto filtra si pronuncerà a fine campionato (quindi entro maggio). Non è escluso - riferisce la rosea - che da Nyon venga richiesto un supplemento di documentazione. Il Milan è abbastanza fiducioso perché rispetto a qualche mese fa ha potuto portare indicatori migliorati e importanti garanzie in più.