Milan, estinto tutto il debito finanziario da 123 milioni: i dettagli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato di aver rimborsato i due bond, a suo carico, emessi lo scorso anno alla Borsa di Vienna dal valore complessivo di 123 milioni di euro (73 più 50). All’atto dell’elargizione del maxi prestito da 303 milioni di euro da parte di Elliott a Yonghong Li, questo era stato scorporato in due tranche: una da 180 a carico della Rossoneri Sport Lux. e 123 in carico al Milan. Il primo è stato estinto all’atto dell’escussione del pegno da parte di Elliott, mentre il secondo era ancora pendente. Elliott ha effettuato un aumento di capitale da 123 milioni il che ha permesso di estinguere il debito. Con questa operazione, il Milan oggi non ha debiti finanziari.