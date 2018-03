Milan, Fassone: "Prolungamento con Elliot? Può essere un'alternativa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport della situazione societaria rossonera:

Che momento state vivendo a livello societario?

"All’interno del club c’è molta serenità, io cerco di trasmetterla. Sono molto sereno sotto tutti i punti di vista. Ci sono una serie di voci ma sono ottimista. Il rifinanziamento si farà. I rapporti sono ottimi, anche con Elliot. Il club è gestito bene, guardiamo al futuro con serenità".

L'incontro con la Uefa potrebbe essere una soluzione?

"Può darsi, la Uefa vorrà avere delle rassicurazioni sulla continuità. Io sono convinto di avere in mano gli elementi giusti. Il club sotto questo aspetto non deve temere nulla".

Cosa pensa dell'eventuale prolungamento con Elliot?

"Penso di no, potrebbe essere però un'alternativa. Ci saranno elementi sufficienti per far sì che il Milan abbia la giusta continuità".