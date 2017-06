Milan, Fassone: "Stiamo lavorando per avere certezze"

Marco Fassone, ad del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria dell'Under-16 rossonera, che si è laureata campione d'Italia, e ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul mercato: "Dalla sessione di mercato in corso, si deve ancora aspettare qualcosa. Ci sarebbe piaciuto dare subito a Montella una buona parte dell’ossatura della squadra. Sembra tardi, ma il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, c’è ancora tempo per mettere a posto qualcosa. Per quanto riguarda Donnarumma, non ci sono importanti novità, siamo ancora qui, in attesa, non troppo lunga, di una serie di cose. Stiamo lavorando per arrivare, al tre luglio, con qualche certezza in più".