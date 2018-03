Milan, Fassone su Gattuso: "Rinnovo? Non c'è relazione con i risultati"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport del possibile rinnovo di contratto di Rino Gattuso: "Ci sono ottimi rapporti. Siamo stati trasparenti e chiari reciprocamente. Le performance che ha fatto sono impressionanti: Rino non deve dimostrare niente. Poi ci sono i tempi da rispettare, ma non in relazione ai risultati. Nel calcio bisogna trovare il momento giusto per parlarne".