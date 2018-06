Milan, Fellaini prende tempo: aspetta il Mondiale per un ingaggio più alto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marouane Fellaini prende tempo. Il centrocampista belga in uscita a parametro zero dal Manchester United, obiettivo in Italia del Milan, aspetta il mondiale: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, da bravo svincolato ha deciso di rimandare la propria prestazione. La vetrina di Russia 2018, infatti, potrebbe dargli ulteriore forza contrattuale e la speranza di strappare quell'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione che chiaramente il Milan non potrebbe garantirgli.