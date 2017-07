Milan, fidejussioni per Bonucci e Biglia ok entro l'11 agosto

Fonte: MilanNews.it

In questi giorni si sta parlando molto del fatto che Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, ultimi due acquisti rossoneri, non fanno parte della lista Uefa per il preliminare contro il Craiova a causa della mancata deposizione delle fidejussioni. Il Milan vuole tranquillizzare tutti i tifosi sulla questione e fa sapere che l’11 agosto saranno regolarmente depositate. Premesso che nessuna squadra di A ad oggi ne ha depositata una (il club rossonero già due per Conti e Kessie), l’ad Marco Fassone aveva già detto alla firma di Biglia che le fidejussioni sarebbero state depositate in un secondo momento. Nessun problema dunque per i tesseramenti di Bonucci e Biglia, tutto verrà sistemato entro l’11 agosto.