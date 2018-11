Milan, filtra ottimismo per le condizioni di Musacchio

Fonte: dall'inviato a Siviglia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ottimismo per Mateo Musacchio. Il difensore argentino, nonostante il brutto scontro con Kessié che l'ha costretto a lasciare il campo in barella e col collare, è uscito dallo stadio cosciente e mostrando segnali di ottimismo. Lo stesso Gennaro Ivan Gattuso ha confermato lo spirito battagliero dell'argentino e le sue condizioni verranno monitorate in vista della partita contro la Juventus. Filtra comunque ottimismo.