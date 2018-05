Milan-Fiorenina 1-1, botta e risposta Simeone-Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due gol in pochi minuti. A sorpresa la Fiorentina passa in vantaggio a San Siro. Assist magnifico di Chiesa che trova il giusto corridoi per Simeone. Il Cholito, con un bel tocco sotto, batte Donnarumma. Neanche il tempo di esultare che il Milan trova il pareggio: fallaccio di Pezzella e punizione per il Milan. Calcia Calhanoglu, Sportiello da rivedere, e gol del pareggio dei rossoneri.