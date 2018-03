Milan, futuro Donnarumma: difficile ricavare 70 milioni dalla cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Gialuigi Donnarumma è ancora tutto da scirvere. L'imminente firma di Pepe Reina copre almeno in parte le spalle al club rossonero e la Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quanto potrebbe incassare la società di via Aldo Rossi in caso di cessione dell'estremo difensore. Li Yonghong vorrebbe 70 milioni di euro ma secondo la rosea sarà difficile arrivare a quella cifra: più facile cedere Donnarumma per una cifra vicina ai 40 milioni.