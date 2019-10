Milan, Galliani fa chiarezza: "Serie D? Abbiamo venduto a Li, non a Elliott"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il duro botta e risposta tra l'ad del Milan Gazidis e Berlusconi ("Abbiamo dovuto salvare il club dalla Serie D", aveva detto il primo; "Certe frasi si dicono giusto alla toilette", aveva replicato il secondo), stamani è stato il turno di Adriano Galliani a dire la sua sulla vicenda: "Il Milan ha rischiato la Serie D? Noi abbiamo venduto a un altro soggetto, non a Elliott", ha detto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1. Poi l'ex presidente rossonero ha spiegato: "Ho rispetto per il gruppo Elliott che però non ha mai comprato il Milan, noi lo abbiamo venduto a Yonghong Li, che per saldare la quota che doveva si è fatto prestare i soldi da Elliott, che a sua volta ha avuto il Milan in garanzia. Se Elliott non avesse prestato quei soldi, noi ci saremmo tenuti la caparra e avremmo iscritto il Milan al campionato e all'Europa League per la stagione 2017-18".