Milan, Gattuso: "Castillejo sia più coinvolto. Cutrone? Capita che sbagli"

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos. Ecco le sue dichiarazioni sul momento di Castillejo e di Cutrone: "Castillejo deve continuare a giocare come sa. Mi piacerebbe che entrasse più nel vivo del gioco, deve essere più coinvolto ma lo fa solo quando ha palla tra i piedi, invece voglio qualche movimento senza pallla. Sta dimostrando di avere voglia, tecnica e velocità, questo è l'ultimo step. Sono contento di come si è ambientato e di come vive lo spogliatoio".

Su Cutrone: "Vive per il gol, deve migliorare ma ci sta che sbagli qualche volta, succede a tutti. Deve alzare l'asticella ma è un ragazzo giovane e ci tiene, vive questo sport così. Vedere un ragazzo rammaricato per aver sprecato un'occasione fa bene".