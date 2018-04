Milan, Gattuso: "Champions? Pensiamo a tenerci il sesto posto"

Le sue parole a premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, dopo il pareggio col Torino ha parlato a Premium Sport: "Potevamo perdere, ma potevamo anche vincere nel finale. Abbiamo giocato una partita meno pulita dal punto di vista qualitativo, nei minuti finali è mancato qualcosa. Se fossi sicuro che con le due punte vinceremmo lo farei sempre. Il Torino con la difesa a tre ci ha messo in difficoltà. Bisogna non perdere le partite, a volte è meglio così che perderle".

Sul battibecco con Mazzarri: "Avevamo tirato una palla fuori, lui pensava che l'avessimo fatto apposta, invece c'era Obi a terra e non s'era visto".

Dove deve crescere la squadra? "La condizione fisica non è delle migliori, ma manco da buttar via a dire il vero. Ogni volta che abbiamo partite in mano poi rischiamo di perderle. Questo però fa parte del percorso di crescita. Non abbiamo giocato in modo pulito oggi, avevamo paura di sbagliare. Bisogna mettere più cattiveria e sviluppare meglio negli ultimi metri".

Champions o difendere il sesto posto? "Io so da dove siamo partiti, della Champions League parlate voi. Bisognerà stare attenti a difendere il sesto posto per l'Europa League".

Che voto si dà? "Non mi do nessun voto. Venivo da esperienze con squadre difficili, mi è data la possibilità di allenare il Milan e penso a farlo. Non è tutto da buttar via. Questa squadra a tratti gioca un buon calcio".