Milan, Gattuso contro il tabù del gol subito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha sempre subito gol in queste prime sette partite di campionato. Partendo da questo dato statistico, Gennaro Gattuso durante la sosta ha lavorato intensamente con il reparto difensivo per cercare di correggere gli errori e blindare nuovamente la porta di Donnarumma. Il portiere rossonero infatti non ha ancora chiuso una partita senza prendere gol e vorrebbe farlo proprio nel derby. La partita contro l’Inter è un test davvero importante per misurare la crescita del Milan, in diverse zone del campo. Sotto osservazione la difesa, perché il Milan per poter competere per il quarto posto dovrà tornare ad essere impermeabile come era accaduto nella passata stagione. Senza Leonardo Bonucci accanto a Romagnoli la fase difensiva ha perso qualcosa, ma la società aspetta con ansia il rientro di Mattia Caldara per formare con l’attuale capitano una coppia giovane e forte. Per Romagnoli sarà il primo derby con la fascia al braccio, per lui un’emozione particolare. Mentre Caldara ha recuperato dal problema alla schiena e sta ormai lavorando stabilmente con il gruppo. Per lui è prevista la convocazione in vista del posticipo domenicale, ma Gattuso sembra essere intenzionato a schierare Musacchio dal primo minuto. Il resto della difesa dovrebbe essere composta da Rodriguez a sinistra e Calabria a destra, anche perché Laxalt è rientrato solamente ieri dal viaggio in Gippone con la nazionale uruguaiana. In questi giorni comunque il lavoro dello staff tecnico del Milan si è basato soprattutto sullo studio della fase difensiva, e su come migliorare l’equilibrio del pacchetto arretrato quando la squadra viene attaccata. Studi tattici che potrebbero servire per imbavagliare Icardi e compagni e provare a chiudere ermeticamente la porta di Donnarumma. Il Milan di Gattuso vuole tornare ad essere imperforabile.