© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piatek e Cutrone insieme dal primo minuto? Per il momento non è un'ipotesi calda, almeno sentendo le parole del tecnico del Milan Rino Gattuso: "Cutrone due volte a settimana si ferma a lavorare in modo personalizzato, ha il fuoco dentro e a livello mentale è cresciuto molto. Non pensa solo a se stesso ma ragiona da giocatore vero, da adulto. I complimenti fatti ultimamente sono veri. Gli brucia non giocare ma si allena sempre con voglia. Per noi è difficile cambiare modulo in questo momento, negli allenamenti proviamo con i due attaccanti ma vogliamo continuare con il 433".