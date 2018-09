Milan, Gattuso: "Felice di Laxalt, è molto affidabile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche di Diego Laxalt: "Sono contento per come sta giocando, ma sono contento per tutti i giocatori. Ha grande velocità, le scelte si fanno partita per partita. Ho giocato a calcio, di partite facili non me le ricordo, può giocare anche domani. Ci dà grande affidabilità, ci dà caratteristiche per ribaltare l'azione, siamo molto contenti di averlo".