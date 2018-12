Milan, Gattuso: "Higuain non doveva giocare. Ingiusto parlare di mercato"

© foto di PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport: "Non è stata un'occasione persa, eravamo consapevoli di giocare contro una squadra che poteva metterci in difficoltà. Solo perché non abbiamo vinto sembra una prestazione bruttissima, invece non è così: è stata una prova gagliarda contro una squadra forte anche fisicamente. Qualche mese fa questa partita l'avremmo persa".

Sul mercato: "Di mercato non parlo, c'è Leonardo, Maldini, Gazidis. Penso ad allenare i giocatori, la squadra è viva, abbiamo tantissimi infortunati. Loro si occupano del mercato, io mi occupo ad allenare, questa squadra sta facendo delle buone cose".

Sulla prova di Higuain. "Non doveva nemmeno giocare, ha ancora fastidio alla schiena, è un giocatore importante per noi, a tratti ha fatto cose interessanti. Sta stringendo i denti".

Sulla rosa corta. "Abbiamo dei problemi con la UEFA, non è qualcosa che mi riguarda. Devo pensare a vincere più partite possibile, non posso parlare di cose di cui non posso fare nulla. Con un attaccante ed un centrocampista in più si potrebbe fare qualcosa, ma non mi piace parlare di questa cosa".

La prova di Bakayoko? "E' migliorato tantissimo a livello tattico, prima faceva fatica a scivolare, oggi scivola bene. All'inizio scopriva sempre palla, perdeva spesso palla da pressato. Per la stazza che ha, ha una tecnica importante. Fa parlare il suo stile, per come si veste. E' taciturno, ma stiamo cercando di fargli tirare fuori qualche parola e qualche battuta. E' uno che sa stare nel gruppo ma non parla tanto. Ci vuole personalità per vestire come veste lui, si veste tipo NBA".

Ancora sul mercato. "Non è giusto parlare di giocatori che devono arrivare. Sarebbe una mancanza di rispetto per gli altri ragazzi. Forse possiamo fare qualcosa in più per migliorarci ma, ripeto, non è giusto dopo una partita parlare di mercato. Sono stato giocatore, so come ti senti quando non vieni considerato o quando un allenatore parla di te in modo non positivo o, ancora, parla di mercato".