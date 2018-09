Milan, Gattuso: "Higuain vive per il gol. Reina? Domani gioca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, presenta la gara contro il Dudelange a Sky Sport 24. "Affrontiamo una squadra che esordisce in Europa League, dobbiamo stare attenti e non sottovalutarli. Servirà impegno: abbiamo più di qualcosa più di loro ma dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile. Il turn-over della rosa nei convocati? L'obiettivo era questo. Lo scorso anno abbiamo toccato con mano il fatto che tanti non hanno recuperato giocando spesso, ci sono state buone prestazioni ma fisicamente alcuni hanno pagato tanto. Vedremo spesso turn-over, alcuni resteranno a casa come abbiamo fatto con 3-4 giocatori per questa partita e spero che ci darà dei benefici. Il mio nervosismo? Per come ci alleniamo, per questione di atteggiamento, abbiamo un grande potenziale. Facevamo questi discorsi anche lo scorso anno, serve costanza. Poi può andare male, a Napoli la prestazione era stata buona ma abbiamo portato pochi punti a casa. Serve lavorare su questo aspetto, serve la consapevolezza di essere forti. Giovani ma molto, molto forti. Higuain? Si allena sempre al top, vive per il gol e il fatto che si sia sbloccato è importante. Domani ha ancora 90 minuti per segnare ancora. Reina? Domani giocherà, ci sta dando tanto a livello umano, di leadership, non solo a livello calcistico. Lavoriamo bene, stiamo bene insieme, non dobbiamo regalare occasioni e minuti agli avversari come fatto in queste gare. La mia esperienza in Europa? L'ho fatta da calciatore, ora sono tecnico ed è un mestiere diverso. Ho grandissimi ricordi ma ora devo far capire l'importanza di essere qui, sappiamo con che fatica e con che problemi ci siamo arrivati. E' un dovere fare bene e continuare a migliorare, dobbiamo passare il primo turno: poi ai sedicesimi dovremo esserci con la gamba giusta, senza perdere nessuno per strada. Ora vogliamo giocare un buon calcio e passare il primo turno in Europa League".