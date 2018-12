Milan, Gattuso: "Ibra? Non mi risulta nulla. Penso al problema di Borini"

© foto di PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni sulla trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic a Milano: "Non mi risulta nulla. Ci sono Leo, Maldini e Gazidis, fate la domanda loro. Devo pensare a Borini che ha un fastidio alla caviglia e come far giocare gli attaccanti".