Milan, Gattuso il più povero della A. Con rinnovo in vista

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND - Gennaro Gattuso ha avuto alti e bassi. Male al Sion, come qualsiasi allenatore normale, malissimo al Palermo, tregenda in Grecia. Poi l'esperienza al Pisa, partendo dal basso e con la vittoria della Prima Divisione di Lega Pro, e sfortuna societaria. Ora, con il Milan, sta facendo grandi cose, risollevando una squadra che appariva in difficoltà esagerate, sia tecniche che caratteriali. Sembra un grande normalizzatore, come Zidane al Real Madrid.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Impossibile non pensare a un rinnovo, almeno a un miglioramento contrattuale. È il tecnico meno pagato della Serie A, avendo confermato il proprio contratto da 120 mila euro da allenatore della Primavera. Di certo non può che migliorare, fra poco firmerà il rinnovo... e dovrebbe rimanere anche nella prossima annata.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 120 mila euro

Permanenza: 90%