Milan, Gattuso mai così solo. Il derby può essere l'inizio della fine

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso mai così solo da quando s'è insediato sulla panchina del Milan. Come riporta 'Sport Mediaset', per la prima volta s'è quando s'è insediata la nuova dirigenza il tecnico rossonero non ha più il pieno appoggio del club. A nessuno è piaciuta la gestione del derby, né ai tifosi né a i dirigenti. Ieri Paolo Maldini a Milanello s'è presentato cupo come mai nelle ultime settimane: l'allenatore ha sbagliato i cambi e non è riuscito a dare la giusta carica alla squadra in una partita che l'Inter ha meritato di vincere, al netto di un gol che per i nerazzurri è arrivato solo a tempo scaduto.