© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla panchina del Milan. Gennaro Gattuso è stato lasciato solo dopo il ko contro la Fiorentina: se contro Frosinone e SPAL non dovesse arrivare la scossa, come già raccontato nelle scorse ore, ci sarà il ribaltone. Il primo scossone è già arrivato con l'esonero del tecnico della Primavera, Alessandro Lupi. Quello più importante, però, è atteso in prima squadra: l'alternativa più importante è Arsene Wenger, nome caldeggiato dal nuovo CEO, Ivan Gazidis. Il dirigente ha vissuto praticamente un decennio insieme all'alsaziano e vorrebbe ritrovarlo presto anche in rossonero.