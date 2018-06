Milan, Gattuso: "Servono 3 innesti: centrocampista, ala e centravanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Breve, ma interessante intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset da Gennaro Gattuso, allenatore del Milan che ha chiarito gli obiettivi di mercato del club rossonero: "Non stiamo fermi. Dobbiamo fare qualcosa, serve un giocatore importante a centrocampo e qualcosa in attacco. Serve, inoltre, un'alternativa a Suso: questi sono i ruoli che dobbiamo ricoprire sul mercato. Non è bello vivere nell'incertezza, ma il nostro è un gruppo coeso e quindi aspettiamo la sentenza dell'UEFA".