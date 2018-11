Milan, Gattuso su Bonucci: "Ci ha lasciato tanto. Con lui sono migliorato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci domani tornerà a San Siro da ex. Rino Gattuso ha detto la sua in merito al ritorno dell'ex capitano rossonero: "È stato un giocatore che ci ha dato tanto a livello di professionalità, tecnico, tattico ed umano. Ci ha lasciato molto. Se oggi ho fatto qualche miglioramento, tanti meriti sono anche suoi. Quando sbroccavo, mi è sempre stato vicino. Un vero valore aggiunto. Per tutti noi. Posso solo parlare bene di Leo, poi nella vita ci sono tante situazioni ed è difficile giudicare. Sono stato il primo a convincerlo a rimanere, ma ci sono figli, vita privata e tutto va rispettato. Per me è stato un onore allenarlo, spero che domani gli venga riconosciuto tutto questo. Ma io ho il mio pensiero e l'ho detto".