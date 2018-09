Milan, Gattuso su Cutrone assente: "Possiamo giocare col falso nueve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sull'assenza Cutrone si è espresso Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, in vista della gara contro il Cagliari. "Si può giocare anche col finto nueve, non mi preoccupo. Dovevamo fare mercato, c'era il problema del FPP, abbiamo fatto una scelta, certe volte si può giocare anche col finto nueve. Higuain ci fa fare inserimenti ad attaccanti esterni e mezz'ale. Dispiace per Patrick, spero e credo non sia grave il suo problema, speriamo di recuperarlo per giovedì".