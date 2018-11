Milan, Gattuso sul paragone con Kessie: "È più forte di me"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Franck Kessie è stato spesso paragonato a Gennaro Gattuso. Paragone rimarcato dallo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa: "Abbiamo un simile Gattuso in mezzo al campo, ed è anche più forte di me, che è Kessié. Ma in questo momento, l'uomo da marcare a uomo è Bonucci per bloccare la nascita dell'azione. Cristiano va preso di reparto, altrimenti tutti vanno marcati a uomo come Cuadrado o Dybala. Non abbiamo la possibilità di marcare Cristiano a uomo, cerchiamo di tamponarlo insieme".