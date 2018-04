Milan, Gattuso: "Suso alla Seedorf? L'olandese era il mio salvagente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso alla Seedorf e Calahnoglu alla Pirlo? I paragoni col Milan del passato sono pesanti, in conferenza stampa Gennaro Gattuso li ha dovuti affrontare. A partire dallo spagnolo: "Mi aspetto quello che sta facendo, lo voglio più dentro, invece spesso la vuole sui piedi. Però gli sto chiedendo tante cose nuove e ci sta provando, ora dobbiamo pensare di entrare in area e far male. Mi piace molto quando si accentra per giocare come mezza punta, sono contento per quello che fa, ad averceli i giocatori come Suso. Seedorf è stato il mio salvagente, un giocatore incredibile".

Su Calhanoglu."Alla Pirlo? Ci può anche stare, è un giocatore che ha calcio. Lui vi riempite gli occhi per il lancio che fa, ma lui può buttare giù le cose. Possiamo fare tante cose però se eravamo fuori da tutti si poteva sperimentare, è un qualcosa su cui stiamo lavorando".