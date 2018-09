Milan, Gattuso: "Vice-Biglia? Non penso a gennaio, è finito ora il mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della possibilità di avere un vice-Biglia in rosa. "Non si pensa a gennaio, è finito adesso il mercato. Sul ruolo di regista ci può giocare José Mauri, Bertolacci, sono giocatori che mettiamo in quel ruolo là. Non c'è preoccupazione, Bertolacci lo ha fatto tutto lo scorso campionato, Mauri ha fatto bene in tournée. Siamo contenti di quello che abbiamo e andiamo avanti così".