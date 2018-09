Milan, Gattuso: "Vincere l'Europa League? Prima passiamo il turno"

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della conferenza stampa di vigilia di Dudelange-Milan, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato in esclusiva anche ai microfoni di Milan TV: "Sulla carta sembra una partita facile ma non lo è, abbiamo tutto da perdere domani. Siamo più forti di loro ma dobbiamo rispettarli giocando con voglia ed intensità. Scenderà in campo chi ha giocato meno ma facendo le cose fatte bene perché, ripeto, non sarà facile. Non possiamo permetterci di sottovalutarli, per loro è un sogno giocarci contro".

L'occasione per chi ha avuto meno minuti in stagione: "Si può leggere così. Giocando ogni tre o quattro giorni, abbiamo la giusta rosa. Oggi ho a disposizione molti ragazzi interessanti e tutti meritano una chance, spero che tutti mi mettano in difficoltà. È difficile fare delle scelte perché lavorano benissimo come gruppo".

Castillejo e Bakayoko: "Sono più europei come tipo di calcio ma devono anche abituarsi bene al nostro campionato. Le gare in europa saranno sicuramente meno rispetto a quelle in A, quindi serve che si adattino. Sono contento però per come stanno crescendo".



Europa League per arrivare in Champions: "L'obiettivo è quello di passare il turno, poi vedremo dove si arriva. Servono mentalità, gamba ed entusiasmo".