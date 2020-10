Milan, Gazidis: "Dicono la A sia per vecchi. Noi abbiamo età media bassa e un leader come Ibra"

Intervistato da Leaders in sport, Ivan Gazidis ha tracciato la via per riportare un Milan competitivo a livelli internazionali: "Dobbiamo avere una strategia - riporta milannews.it - che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l'utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un'età media molto bassa e con un leader d'età come Ibrahimovic".