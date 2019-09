Milan, Giampaolo: "Piatek sia meno piratesco: può essere uno completo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, pre Hellas-Milan, Marco Giampaolo ha parlato anche di Krzysztof Piatek. "Mi è piaciuto molto in questi tre giorni dopo la Nazionale. Non deve pensare solo ad attaccare gli ultimi venti metri, giocando un calcio piratesco. Deve saper fare tutto, deve essere completo. Avevo motivato la scelta di André Silva ma Kris può avere quelle caratteristiche: al Milan non si può giocare sempre palla lunga e profondità, al Milan serve palleggiare, giocare la palla. Lo sa fare, gliel'ho visto fare in allenamento. E' un giocatore completo, deve giocare da giocatore completo. Il gol non deve essere un'ossessione, viene di conseguenza".