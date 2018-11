Milan, Halilovic fuori dal progetto e potrebbe salutare

Fonte: www.milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic è destinato a lasciare il Milan. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il giovane croato non rientra nei piani del club rossonero. sempre protagonista con la nazionale Under 21, il giocatore non è stato mai utilizzato da Gattuso in gare ufficiali. La sua partenza in estate è molto probabile, quasi scontata.