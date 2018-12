Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo è impegnato in alcune trattative in entrata, ma sta lavorando anche sul fronte uscite. Uno dei giocatori che, secondo Tuttosport, potrebbe lasciare il Milan a gennaio è Alen Halilovic. Il giovane croato, complice anche l’arrivo di Paquetà, non sembra rientrare nei piani di Rino Gattuso.