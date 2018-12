Milan, Higuain dia un segnale forte

© foto di PHOTOVIEWS

Ma chi deve trascinare questo Milan? Se in panchina i rossoneri possono fare affidamento sulla grinta e la determinazione di Gennaro Gattuso, uno che tiene sempre la squadra sulle spine, e prova a spronare continuamente il gruppo, in campo però serve il leader che possa cambiare le partite. Fino al 28 ottobre i rossoneri avevano in Gonzalo Higuain il loro condottiero, il giocatore che segnava e teneva le difese avversarie costantemente in apprensione. L’argentino però si è bloccato e non segna da troppi giorni. Più di 45 giorni di digiuno per il Pipita, che ormai è in astinenza da gol e sente la pressione schiacciarlo gara dopo gara.

Contro l’Olympiacos ha avuto 2-3 occasioni importanti, ed è stato anche sfortunato perché solitamente sono chance che non sbaglia, ma proprio questo fa riflettere. Higuain non segna nemmeno i gol che prima confezionava con semplicità. Un periodo nero, una crisi che il Milan si augura possa finire il prima possibile perché il Pipita è troppo importante per puntare al quarto posto, è fondamentale per il gioco di Gattuso ed è prezioso in area di rigore. Ma deve tornare ad essere il vero Higuain, non il giocatore arrabbiato che sbuffa e si lamenta con i compagni di squadra. L’ex Juve dovrà dare un segnale forte già dalla prossima trasferta di Bologna, l’occasione giusta per sbloccarsi e far ripartire il Milan. La tifoseria, la società e tutta la squadra non aspetta altro.