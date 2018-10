Milan, Higuain: "In Europa da 12 anni, non devo dimostrare niente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport: ha parlato del prossimo Derby della Madonnina anche ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita, gioca un bel calcio. Il mister ha un'idea chiarissima, che mi piace molto. A volte si prendono rischi ma a me piace giocare in squadre che prendono l'iniziativa. La classifica? Per me siamo poco oltre la metà del percorso, la classifica non è quella che meritiamo. Con Napoli e Atalanta avremmo dovuto prendere cinque punti in più e abbiamo una partita in meno. L'importante è essere consapevoli che siamo più in giù per errori nostri e sappiamo che possiamo migliorare. Voglia di riscatto? Sono da dodici anni in Europa, al massimo livello, non devo dimostrare niente a nessuno. E' una sfida, come ogni anno per ogni squadra in cui sono, di dimostrare il meglio di me. Sono venuto al Milan per riportarlo in alto. Tutte le competizioni in cui giochiamo ci sono obiettivi: la zona Champions, l'Europa League, la Coppa Italia. In ogni competizione dobbiamo cercare di vincere. Il derby? Il Milan può vincere perché abbiamo la consapevolezza che siamo forti e se crediamo in noi non siamo inferiori alle altre squadre. Io uomo derby? Vediamo. Queste sono le partite che più mi piace giocare. Gattuso? Con Sarri a livello individuale ho avuto la mia migliore annata. In modo naturale. Mi ha fatto esprimere al meglio. Gattuso gli assomiglia tanto. Lui prova a farmi rendere al meglio e credo si veda che sono felice al Milan e sto provando ad aiutare la squadra ad andare in alto. E' stata una bella esperienza trovare lui come allenatore".