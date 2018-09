Milan, Higuain out per l'Empoli. L'argentino non parte con la squadra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain non è partito con il resto della squadra per la trasferta di Empoli. L'attaccante argentino era stato inizialmente convocato da mister Gattuso, che alla fine non ha voluto rischiare il Pipita a causa di un problema al flessore accusato nelle ultime sedute di allenamento. L'ex Napoli e Juve resterà precauzionalmente a riposo. Al suo posto ci sarà con ogni probabilità Cutrone, tornato tra i convocati dopo l'infortunio rimediato in Under-21.