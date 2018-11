Milan, Higuain: "Squalifica? L'arbitro sa cosa ho detto. Nessuna offesa"

Fonte: MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Gonzalo Higuain è stato intervistato da Milan Tv dopo la partita contro la Juventus. Queste le dichiarazioni.

Sul rigore: “E’ stato un episodio particolare, se avessi segnato la partita sarebbe cambiata. L’importante è prendere la responsabilità, sapere cosa ho sbagliato. Do la garanzia che non succederà. Ora dobbiamo guardare avanti, avremo due settimane di riposo e andremo contro la Lazio per il quarto posto”

Sull’espulsione: “Mi è sembrato un fallo ingiusto, per me ho subito il fallo. Sono stato ammonito, l’arbitro sa cosa ho detto, non ho insultato nessuno. Ho chiesto scusa alla società, alla gente, al mister e ai compagni perché queste cose si devono evitare. Siamo persone, abbiamo emozioni, la partita non stava andando per il verso giusto ed è andata così”

Sulla possibile squalifica: “L’arbitro sa cosa gli ho detto, non ho detto nessuna offesa”