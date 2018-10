© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro l'Inter. Queste alcune battute: "Tutti derby hanno un sapore speciale. Stavolta sarà lo stesso, anche perché è il primo col Milan. Sarà bello giocarlo. Stiamo vivendo l’attesa con tranquillità, concentrazione e voglia di fare bene. Il fatto che San Siro sarà quasi tutto dalla loro parte per noi sarà una spinta in più. Questo è un derby caldo, assomiglia a quello di Madrid. E poi giocare a San Siro è bellissimo, e lo posso affermare anche da avversario".