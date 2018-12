Milan, Il Sole 24 Ore: "Dalla UEFA una multa tra i 5 e i 7 milioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si ferma, con una frenata, la trattativa per il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic proprio in simultanea con il via libera dei soci all’amministratore delegato Ivan Gazidis. I vertici di via Aldo Rossi starebbero seguendo altre piste in attesa del verdetto UEFA, che dovrebbe portare a comminare una multa di alcuni milioni di euro. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore le attese sono per una multa compresa tra i 5 e i 7 milioni. Quattro mesi fa il Tas di Losanna aveva riammesso i rossoneri all’Europa League cancellando il bando deciso dalla Uefa proprio per le nuove garanzie emerse dopo il passaggio della società al fondo americano e all’uscita di scena di Yonghong Li.