Milan, i primi frutti del lavoro di Gattuso: a Cagliari prova di carattere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è stato parecchio da soffrire prima di mettere in archivio la seconda vittoria di questo 2018. Il Milan di Gennaro Gattuso ha trovato tre punti fondamentali su un campo molto insidioso, dove tante squadre hanno faticato a portare a casa l’intera posta in palio, e soprattutto è stato un match condizionato dal forte vento che aveva messo a rischio la sfida nel primo pomeriggio. I rossoneri stanno trovando continuità e nelle ultime quattro partite, coppa compresa, hanno ottenuto tre vittorie e un pari (quello di Firenze). E’ stata una prova di carattere alla Sardegna Arena, dove i rossoneri per la prima volta in campionato hanno ribaltato lo svantaggio e hanno dato un piccolo impulso alla classifica. Il Milan con questo successo sale a quota 31 punti, settimo posto in solitaria, ma è una graduatoria ancora molto brutta rispetto alle prospettive di inizio torneo.

Decisivo Franck Kessie con una bella doppietta (quattro gol in campionato e tre su dischetto) ed è ciò che Gattuso pretendeva di vedere. “E’ nettamente più forte di me rispetto a quando giocavo” ha detto il tecnico. “Ha 7-8 gol nelle gambe in stagione”. Le note positive arrivano anche da Nikola Kalinic che ha fornito un assist e una prova tutto sommato dignitosa rispetto alle ultime uscite. Questo successo permette al Milan di verificare un piccolo miglioramento rispetto al passato: “Abbiamo ampi margini di miglioramento, non penso al singolo ma al collettivo. Ho trovato grande disponibilità, grande applicazione e di questo sono contento".

Cuore e grinta per i ragazzi di Ringhio, ancora qualche sbavatura preoccupante come l’errore di Donnarumma in apertura e Rodriguez (doppio giallo) in chiusura di partita, ma la differenza rispetto a quando Gattuso è arrivato in prima squadra è evidente. Ora serve dare maggiore continuità perché sarà un girone di ritorno di rincorsa costante, per provare a recuperare il terreno perso nei primi mesi. Il calendario inoltre sarà fitto e servirà l’utilizzo di tutta la rosa per ottenere il massimo.