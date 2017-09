Milan, i quotidiani inchiodano Montella. Ora non ha più alibi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripreso pubblicamente dalla società, abbandonato dai giocatori in campo e reduce dalla seconda pesante sconfitta in campionato nonostante non abbia ancora incrociato una "big". Per Vincenzo Montella sono ore difficili, tanto che c'è stato stamane un vertice con Fassone e Mirabelli a Milanello, teso a risolvere i problemi di una squadra troppo fragile per ambire alle posizioni di classifica a cui ha dichiarato di puntare.

I voti per Vincenzo Montella

Gazzetta dello Sport - 4

Corriere della Sera - 4.5

Tuttosport - 4