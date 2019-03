© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Milan e spiega che il ventiduenne Amadou Diawara del Napoli resta un obiettivo caldo per i rossoneri. Cercato già a gennaio, per l'estte è considerato un nome ideale per la formazione rossonera che a 40 milioni, nel mercato di riparazione, non voleva acquistarlo. E' un'opzione da non scartare: lascerà Napoli e il rischio per gli azzurri di veder calare il prezzo è concreto.