Milan, Ibra riapre le porte a Re Mino

Il Mattino: "Prof e magistrati in cattedra contro i favori alla Juventus"

L'apertura del QS: "Last minute Italia"

L'Unione Sarda sull'Italia: "Vittoria in extremis con Politano"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Millenial Italia"

La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Faggiano ai ducali fino al 2020"

Battuti gli USA, Gazzetta del Mezzogiorno: "Al 4' di recupero l'Italia in gol"

Mino Raiola ed il Milan. Un connubio che nel passato ha portato risultati fruttuosi, e che tra alti e bassi cerca di ritornare attuale dopo un periodo di sostanziale stasi e smarrimento. Se l’età dell’oro coniata dall’accoppiata formata dal re dei procuratori italiani e Adriano Galliani aveva creato un’asse sostanzialmente inscindibile ed in grado di spostare gli equilibri del mercato prima ancora che del campo, l’intermezzo cinese contraddistinto dalla gestione Fassone-Mirabelli ha di fatto concluso la collaborazione tra lo stesso Raiola e via Aldo Rossi, dando il là ad una lunga serie di scontri frontali culminati nel polemico rinnovo di Donnarumma. Un periodo condito da dichiarazioni di guerra ed insoddisfazione a cadenza pressoché regolare. Ora, con la nuova gestione targata Elliot e condotta dal binomio Leonardo- Maldini, ecco che la situazione potrebbe nuovamente cambiare, ricucendo il rapporto e l’alleanza tra le parti con l’operazione Ibrahimovic: il simbolo degli assistiti del superagente. Un’idea affascinante che dopo attente valutazioni, potrebbe effettivamente decollare e regalare qualità, carisma ed esperienza alla rosa a disposizione di Gattuso. Una collaborazione che, al di là dello svedese e dei giocatori della stessa scuderia che già vestono il rossonero, potrebbe regalare altri sogni ai sostenitori del diavolo…

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy