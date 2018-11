Milan, idea Sensi per la mediana: tentativo col Sassuolo per gennaio

Oggi in TV , la serie B e gli anticipi di A

Hellas, Grosso: "Dobbiamo rimetterci in carreggiata per tornare a vincere"

Lecce, Liverani: "Cosenza abituato a lottare, ritiro per recuperare"

Carpi, i convocati per il Benevento. Out Mokulu

Cremonese, i convocati per il Livorno. Out Paulinho e Radunovic

Cosenza, Braglia: "Lecce meglio in trasferta. D'Orazio e Bruccini ok"

Padova, i convocati di Foscarini per Ascoli. Torna Chinellato

Carpi, Castori: "Finale 2017 non conta, domani serve una vittoria"

Perugia, Bianco al 45': "Dobbiamo stare in guardia, sono fortissimi"

Cosenza, i convocati per il Lecce. Tornano D'Orazio e Bruccini

Hellas, Crescenzi in gruppo. Domani la partenza per Brescia

Pescara, Marras: "Primi meritatamente. A Palermo per far punti"

Serie B, 12° Giornata - Esame Carpi per Bucchi, big match a Palermo

Il Secolo XIX: "Spezia a Salerno, in palio un posto al sole"

Visto e considerato che Lucas Biglia s'è infortunato e starà fuori per quattro mesi, il Milan si ritrova costretto a tornare sul mercato a caccia di un centrocampista. L'ultima idea - riferisce La Gazzetta dello Sport - si chiama Stefano Sensi , anche per la sua capacità di giocare sia da play basso che da mezzala. Il centrocampista del Sassuolo, fresco di convocazione, a gennaio potrebbe muoversi più a nord verso Milano.

